〈中部〉流感攀高峰 雲林40診所增假日看診

2018-01-30

〔記者林國賢／雲林報導〕低溫報到，春節腳步近，雲林縣衛生局協調縣內四十家地區診所加入假日看診，提供公費克流感，因應可能來臨的流感高峰期，提升民眾就醫品質。

提供公費克流感

雲林縣衛生局統計，雲林縣今年截至昨天為止共通報十五例流感重症，其中四例確診重症病例，重症病例大多是年長者或幼兒，最近兩週單週流感、類流感門診都超過四千人次，呈現上升情況，民眾要特別當心。

雲林縣衛生局長吳昭軍表示，根據氣象預報今天開始寒流來襲，低溫可能持續十天左右，民眾務必做好保暖工作，尤其是長輩、慢性病患者與幼兒等抵抗力較弱的民眾，務必提高警覺。

吳昭軍說，民眾除了做好個人衛生管理，儘量不要出入人潮多、通風不良的公共場所，若出現發燒、全身倦怠等不適情況必須多休息，或者就醫治療。

吳昭軍表示，目前全縣大約只有廿家地區診所在假日看診，造成部分大型醫療院所假日急診、門診大爆滿，影響就醫品質，因應可能流感高峰期，衛生局協調縣內四十家地區診所自二月一日起假日看診，並提供公費克流感，紓解假日就醫人潮，各診所看診時間已公告在衛生局網站。

另針對低溫，吳昭軍提醒民眾深夜到清晨的氣溫偏低，特別是起床離開被窩時容易因為突然接觸冷空氣導致心血管收縮，起床時切勿太快起身，可以在被窩及床邊慢慢活動手腳，等身體熟悉環境中的溫度後再起身，尤其慢性病史民眾要特別小心。