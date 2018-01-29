〈南部〉月世界被挖 牛埔里長憤而請辭

2018-01-29

陳永和︰不為政策背書 會繼續奮戰

〔記者吳俊鋒／龍崎報導〕台南龍崎區的事業廢棄物綜合處理中心設置計畫，爭議迭起，負責興辦的歐欣公司，以水土保持的名義，開挖了月世界山脈，破壞國際級的自然景觀，引起軒然大波，位址所在的牛埔里長陳永和質疑市政府刻意放水，欺瞞居民，讓業者偷渡掩埋場工程，昨天他在當地的尾牙餐會上宣布請辭，但強調將再蒐集相關資料，糾舉不當的開發事證，繼續與財團作戰下去。

陳永和昨天在當地的活動中心席開十二桌，上百位牛埔居民參加，他對鄉親報告忍痛放下里長職務的原委，也向應邀出席的龍崎區長蕭琇華口頭請辭。

陳永和質疑市府已有立場，卻一直在欺騙居民，他若繼續擔任里長，形同為政策背書，既然無法接受，就離開這個位子，用自己的方式繼續奮戰。

鄉親不捨 近兩百人連署慰留

現場一片慰留聲，居民甚至發動連署，強調「志業尚未完成」，希望陳永和再帶領地方拚戰下去，近兩百人陸續簽名支持，在餐會上，鄉親們都紅著眼眶，「里長，不要走」的呼喚聲此起彼落。

不過陳永和去意甚堅，今天將前往區公所完成請辭的正式書面，週二則到市府靜坐、抗議，甚至發佈蒐集的資料，繼續舉發，仍會全力守護家園。

民政局長陳宗彥表示，台南是直轄市，書面直接由公所送來即可核定，因任期已超過一半，請辭生效後，會派人代理。

歐欣公司向市府申請，進行水保防災工程，為施作滯洪沉沙池，上週開挖了月世界山脈，環保團體空拍機蒐證發現，大肆抨擊，陳永和更是氣得跳腳，強調不屑與市政府為伍，先在臉書發佈將請辭里長的訊息。

雖然市府二十四日函文歐欣公司停工，等待第三公正單位評估，仍澆不熄陳永和的怒火。他認為，業者敢提出申請，一定聲稱合法，但承辦人員有無到場會勘才是重點，任意核准進行水保設施，形同放水，讓月世界地形被破壞，傷害已造成。