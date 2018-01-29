〈南部〉公家臨員調薪 市府不依議會決議

2018-01-29

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市公家機關臨時人員薪資調整案，市議會去年審議預算案時，附帶決議要求應比照其他縣市依法調整至基本工資後，再比照公務人員調薪三％，市府確定不跟進，並表示議會決議恐有侵害行政權的疑義。

支領基本工資 調漲為二萬二千元

市府秘書處表示，市府及所屬各級機關學校（含市議會）有二九九六位臨時人員，自今年起，依其不同的工作內容調整薪資，其中支領基本工資，從事一般事務性工作的臨時技術工約二六六○人，調整薪資二萬二千元，每月增加九九一元，調幅約四．七二％。

已高於基本工資 調薪三％

另外一種是原薪資已高於基本工資，從事較專業性工作，例如游泳池救生員及司機等三三六人，比照軍公教人員調薪三％，每月增加約七八○元。

市府秘書處表示，調薪方案估計市府每年增加約四千多萬元預算，若依議會附帶決議，每年增加預算將近七千萬之外，更有侵害行政權的疑義。此外，內政部去年亦函復表示，增加或追加原預算項目，核屬增加支出的提議，參照司法院釋字第三九一號解釋意旨，類此增加市府年度預算支出，應為憲法所不許，且不符合地方制度法規定。

秘書處︰議會決議恐侵害行政權

秘書處表示，各縣市臨時人員結構與財政各不同，目前已知新竹市、屏東縣、高雄市是採行二萬二千元再加三％，其他多數縣市作法與南市大致相同。

藍議員︰兩項加薪承諾時間不同

提案的國民黨議員蔡育輝表示，臨時人員加薪三％，每人也才不過六百六十元，況且新制基本工資本就是前行政院長林全任內的政府法定政策，加薪三％則是賴清德院長上任的承諾，兩個時間點不同，民進黨執政的南市府卻不以身作則，莫怪外界質疑民進黨是為「騙選票」！

綠議員︰應就員額、薪資做考量

民進黨議員邱莉莉表示，縣市政府臨時人員加薪三％的問題，應就臨時人員的編制員額和薪資做綜合考量，南市府薪資超過基本工資的臨時人員有調薪三％，未達基本工資者則一次調至基本工資的水準，調幅達四．七二％，不能說南市府臨時人員沒調薪，而調薪案涉及各縣市臨時人員編制基礎不同，有不同應對做法，她建議市府，來年可針對這波未另加三％調薪的臨時人員，再檢討是否有調薪空間。