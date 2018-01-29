〈南部〉斥資9億 水公司國際級訓練園區動土

2018-01-29

賴揆：可促進地方發展

〔記者王涵平／新營報導〕台灣自來水公司員工訓練園區昨日開工動土，行政院長賴清德表示，園區不僅是國際級訓練中心，在地也可利用，促進地方發展。

賴清德在台南市長任內與台水公司董事長郭俊銘合作推動園區興建，經費約九．二七億元，預定一○八年六月底先完成專業訓練設施，一○八年十二月完成整體園區興建計畫。

規劃教室、餐廳、球場等

郭俊銘表示，園區基地位於台南市新營區舊新營淨水場，鄰近新營火車站後站，交通便利，佔地四．一公頃，計畫興建教學大樓、學員宿舍（含宴會廳）、專業訓練場所等，同時配合社區營造進行園區景觀美化，未來園區將具有教學、訓練、研究、會議及生活休閒等多重功能，成為首座國際化自來水公司訓練園區。

其中教學大樓包括地下一樓、地上五樓，有一百七十人階梯教室、四百五十人多功能集會堂、室內羽球場、空中花園。宿舍大樓為地下一樓、地上五樓，有可容納五十桌宴會廳、中央廚房、二二○座位餐廳、床位數二○八床。三公頃生態景觀綠化及既有建物整修保留。

民眾也可申請使用

賴清德說，園區除訓練國內自來水專業人才，也可配合政府新南向政策，協助東南亞及各友邦國家自來水從業人員之相關訓練。此外，在地社區與民眾辦理各項會議、講習或休憩、喜慶宴會也可申請。