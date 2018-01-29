〈南部〉產銷履歷驗證 高雄860戶冠全國

2018-01-29

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市農業去年外銷金額近二億元，農業局力推GLOBAL G.A.P.全球驗證，品項全國第一，去年創下一千五百萬元，今年三月將新增水蓮品項，每公斤可達五百元，有機會達二千五百萬元，挹注整體外銷經濟產值。

農業局推動產銷履歷驗證戶從九十九年九十六戶，到去年底躍升為八百六十戶，八年人數成長八倍、全國第一，更力推GLOBAL G.A.P.全球良好農業規範驗證，以「安全、在地、國際」拚出食安大高雄。

農業局表示，目前已有阿蓮區農會、加州及燕巢青隆果菜運銷合作社通過全球驗證，是全國通過GLOBAL G.A.P.品項最多縣市，阿蓮區珍珠芭樂已外銷到加拿大、香港、星馬等地，去年創下外銷一千五百萬元，讓全世界看見台灣。

高雄型農張厚深與燕巢農民籌組青隆果菜運銷合作社，今年將月銷二十多噸芭樂，搶攻加拿大、杜拜等市場；加州果菜運銷合作社與路竹農民合作，青花菜通過全球驗證、主攻日本市場，三月將增加水蓮品項，供應新加坡連鎖餐廳及國際兩大郵輪餐飲，今年有機會可達二千五百萬元。

值得一提的是，農業局今年首度與網路購物平台合作，將有八家農商、二十三項產銷履歷驗證農產品同步在網站開賣，民眾下載APP購買更方便，跳脫傳統銷售模式。