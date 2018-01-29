〈南部〉崗山之眼2.4試營運 備接駁車

2018-01-29

3處新興景點 春節規劃停車場

〔記者葛祐豪／高雄報導〕農曆春節將屆，高雄市新春期間有三處新啟用的新興景點：崗山之眼、寶來溫泉公園、雙湖森林公園，預估將吸引大批人、車潮，交通局規劃多處停車場，仍呼籲民眾儘量搭乘大眾運輸工具前往。

位於小崗山的「崗山之眼」天空步道，橋面上有十二公尺的玻璃鋪面，獲得旅遊雜誌《孤獨星球》推薦，確定於二月四日試營運，預估春節期間每天將吸引數萬遊客朝聖，屆時停車問題是一大考驗。

交通局長陳勁甫指出，崗山之眼因上山的道路狹窄，僅開放接駁車及計程車上山，私人汽車只能停在阿公店水庫或大莊公園，再搭免費接駁車上山，春節的接駁車將機動加密；此外，民眾也可搭捷運在南崗山站下車，再搭乘共乘計程車前往。

觀光局表示，「崗山之眼」可鳥瞰阿公店水庫、大小崗山、台灣海峽，二月四日試營運後免費參觀，二月十四日正式開幕後，將開始收費，成人票八十元、半票四十元，岡山區居民則可免費參觀。

寶來溫泉公園 捷運紅線轉乘

去年底營運的寶來溫泉公園，因附近梅花盛開，春節期間開車前往，勢必車多擁擠，車輛可停在寶來一號橋停車場、寶來公有停車場，交通局另協調寶來國中，於春節開放操場停車，可多容納一百輛自小客車。

交通局呼籲，民眾最好搭乘公車前往，可在捷運紅線高雄車站、左營站，搭乘8025六龜線前往寶來溫泉。

雙湖森林公園 賞花有公車搭

前身為覆鼎金公墓的雙湖森林公園，第一期三．六公頃範圍設置碎石步道、景觀平台，並栽植馬纓丹、四季草花、毛地黃等各色花卉，農曆年前將以花海亮相。

雙湖森林公園是高雄市區的新興賞花點，春節想賞花的民眾，可搭乘明誠幹線紅33前往，開車族則可將車輛停放到殯葬管理處停車場，約可容納六百輛汽車。