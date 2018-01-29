〈南部〉台東有愛 天聖宮、元仙宮送餐暖胃

2018-01-29

〔記者張存薇／台東報導〕冷氣團又報到，但台東市昨天卻暖呼呼！東海龍門天聖宮、元仙宮太子行善會昨天不約而同舉辦寒冬送暖，分別準備三百份煎餃及玉米濃湯、五百份愛心便當，分送給台東鄉親，希望大家吃平安、吃幸福。

元仙宮煎餃、玉米湯 助弱勢

為弱勢家庭幸福打氣，元仙宮太子行善會與「巷子內ㄟ煎餃」老闆陳冠廷昨天聯合舉辦「幸福饗宴」活動，志工們清晨四、五點起個大早備料、煮濃湯，上午十時起開放民眾領取，另將部分送到延平鄉鸞山部落獨居老人家中及台灣安心家庭關懷協會，讓更多民眾感受社會溫情。

熱騰騰的煎餃與玉米濃湯讓民眾暖胃又暖心，元仙宮宮主鄭詠仁說，元仙宮持續關懷弱勢，也協助募集物資，這次配合煎餃店新開幕，信眾合出兩萬多元，再加上近十位志工幫忙，希望鄉親都能平安迎接新的一年。

天聖宮500個便當 一小時發完

而位在中華路的天聖宮近午也發出五百個愛心便當，不限身份都可領取，許多民眾不畏下雨提早報到。

宮主陳柔嫻說，天聖宮持續十年舉辦寒冬送暖，媽祖指示今年擴大舉辦，前天已邀請弱勢長輩參加愛心市集，並贈送長輩沙拉油、米等民生物資，昨天的活動媽祖指示「取之於社會、用之於社會」，希望大家「吃平安」，卅位志工前天就開始準備，昨天清晨開始烹煮，五百份包括雞腿、排骨便當還有炒青菜、玉米炒蛋等，再加上一碗養生湯，滿滿菜色都是志工的愛心，市長張國洲也趕到場幫忙發送，不到一小時就領完。