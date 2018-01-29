〈台北都會〉〈黨部主委急溝通安撫〉市長人選推太慢 藍議員反彈

2018-01-29

〔記者鍾泓良、蕭婷方／台北報導〕國民黨北市黨部主委黃呂錦茹日前向外宣布藍營市議員提名策略，包含「N+1」（即每選區至少提一名新人），且至少提名三十三席，目標議員當選過半。但北市基層對此雜音多，認為市長參選人出線時機頻往後延、基層整合難，恐掉更多席，讓黃呂錦茹連日赴議會與議員溝通、安撫情緒。有意參選台北市長的前國民黨立委丁守中及前行政院發言人鄭麗文昨出席活動異口同聲說，參選人應提早定調，較利於整體選戰。

丁守中︰等柯綠整合再提名是錯誤戰略

丁守中受訪表示，不解國民黨中央黨部在拖甚麼，直說等到市長柯文哲與民進黨整合以後再提名是錯誤戰略；鄭麗文則表示，目前黨部訂定三月下旬完成初選。

國民黨議員陳永德受訪時表示，市長參選人遲未拍板，憂參選人難帶動議員選情，基層人人自危，日前召開北市黨團大會時，就曾向市黨部建議應召集各選區議員進行提名席次討論，但至今沒下文；議員都是從媒體得知選戰策略，十分不受尊重，「既有選戰策略非黨內共識」。

黃呂錦茹受訪時說明選戰策略原則上不變，赴議會是為蒐集意見。她說，國民黨現任議員有廿五席，要再增加提名八至九席、提名過半還是有這個空間，此次為了宣示國民黨改革決心，原則上還是要「一區至少一新人」。但她也表示，要是無增席空間，就會將原任議員與新人做初選民調，一切還在協調中，將會精算票數做適當的提名。