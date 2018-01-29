〈台北都會〉〈呂秀蓮憂〝山海關〞失守〉綠不推市長人選 是自毀黨魂

2018-01-29

議員︰今年選舉最麻煩是「如何拒絕柯文哲站台」

〔記者鍾泓良、郭安家／台北報導〕台北市長選舉將至，民進黨是否與市長柯文哲合作備受關注。前副總統呂秀蓮昨出席議員張茂楠寒冬送暖活動表示，相信民進黨一定會有人出來選，若黨中央還執迷不悟，就是自毀黨魂，更比喻北市像是山海關，很怕山海關失守，還有人引清兵入關。民進黨議員也指出， ；一位不願具名綠營議員坦言，今年選舉最麻煩是「如何拒絕柯文哲站台」。

呂秀蓮昨受訪說，越來越多人認為柯文哲的基本理念、核心價值，甚至於台灣認同，與民進黨有很大的差距；希望柯說清楚講明白，因為每個選民都有基本權利了解真正的柯文哲，呼籲應該要坦白，不要再講五四三、製造語言泡沫。

民進黨議員李建昌不諱言，綠營支持者中已有約七．五％挺不下柯；民進黨議員梁文傑也發現，綠營支持者約有一半曾經對柯不滿。但柯於四十歲以下年輕人支持度可能達到七成，近日不少綠營議員苦惱，是要顧好綠營選票、還是與柯同台吸收年輕票。

議會民進黨團總召許淑華也直言，柯文哲不是民進黨議員的母雞，因為黨中央還沒有確認是否與柯合作，柯也未確認是否會幫其他黨站台，且柯平常又在網路散播言論、挑動藍綠盤勢。

她坦言，柯對年輕選票有影響力，綠營議員反而要加強自己社群網站經營，多在地方活動與民眾互動，力推幼托、公共住宅、青創等政策，讓年輕人看到，才可避免柯炒作。

民進黨議員阮昭雄則說，柯文哲年輕票不可能都投給他們，可能會投給時代力量；他認為目前仍言之過早，還要看柯的對手是誰，現任議員繼續做該做的事比較重要。