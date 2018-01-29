〈台北都會〉爭取游離票 藍綠議員︰政治操作

2018-01-29

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲廿七日起赴歐洲市政考察十一天，其中卅一日當地時間晚間七時許，將在比利時布魯塞爾，對著逾卅位歐洲議會議員進行十五分鐘演說，幕僚透露可能談論台灣價值，對此，藍綠議員皆認為政治操作意味濃厚，甚至批評柯文哲染上「外銷轉內銷」的政治惡習。

中國較接受柯 才有機會赴歐演說

民進黨市議員王威中表示，市長出國不外乎考察市政、帶動城市觀光，竟還要談台灣價值，就是個純政治性的舉動，他質疑柯團隊可能想趁機爭取綠營游離票的支持。他推測，應是因中國對柯比較能接受，才讓他有機會到歐洲發表演說。

國民黨市議員戴錫欽則批評，柯上任三年染上政治人物壞習慣「外銷轉內銷」，意即到國外放話，再由隨行媒體傳回台灣。他指出，柯前兩天有機會跟總統同台，當時卻迴避不談，況且柯每天都受訪，根本是想講卻挑時間、地點，擔心媒體不寫，還先放話然後推託講稿仍未定案，不過重點仍在於柯所楬櫫的台灣價值是什麼，只怕又是用很多形容詞來含糊帶過。

台北市議會國民黨團書記長陳永德也說，此次歐洲行柯文哲勢必要藉機提升地位，尤其未來若想更上一層樓，絕對有備而來，包括用字也都會精挑細選，去營造一個「柯文哲氛圍」；柯文哲一向都想藍綠通吃，接下來應該也會往更中間的方向靠攏。而親民黨市議員林國成也說，「還是應該在台灣講比較適合」。