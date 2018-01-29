〈台北都會〉爭辦「寒輔營隊」 高校搶生新招

2018-01-29

公私立高職開辦 多數爆滿

〔記者蔡亞樺／台北報導〕放寒假了，各高校展開搶生作戰計畫，台北市不少高職學校鎖定國中生，推出職業試探營隊，尤其私立職校開辦寒輔營隊種類多元豐富，公立高職也不遑多讓，一口氣開辦十二個營隊體驗班，公、私校不諱言在少子化時代，營隊生是「潛在客戶」，有助於增加生源，甚至有公校將目標放在國中老師，擬設老師營隊藉此加深對職校的認識，以吸引學生就讀。

超過5千名國中生參與

北市教育局發現到這股招生風氣，教育局指出，全市約有廿五所公、私立高職或附設職業類科的高中，利用寒暑假期間開辦營隊，提早體驗職涯與學校特色，超過五千名國中生參與，也因招生競爭，幾乎所有學校都會辦。

許多國中學子對於未來志趣與方向仍然困惑，為讓青年學子了解未來升學環境與職涯規劃，教育局推動國中生涯發展教育計畫行之有年，目前全市公私立高職都會開辦職業探索營隊，營隊課程仿照上課時數，從早到傍晚，學生僅須繳交一百元報名費。

主打實驗教學的北市私立協和祐德高中，校內附設職業群科多達十一科，因此職業教育營隊多達十二班，每班十幾名到廿名，班班爆滿，包括航空電子科開設「機器人爭霸戰」，讓國中生體驗實作機器人，觀光科則教導學生製作烘焙點心、咖啡沖泡等，學生玩得不亦樂乎。

提早體驗職涯與學校特色

北市私立景文高中同樣也開辦營隊，商科開辦的一日店長初體驗、工科則推出空戰英雄的課程，設計群科因應時下的社群軟體，推出「LINE貼圖好好玩」也額滿。景文高中表示，各校競爭，私校有生源招收的壓力，營隊是吸引學生的另類管道，學生既能了解未來課程，又可以認識學校特色與師資。

至於公校，松山工農今年寒輔營隊也開辦了十二個班，每個營隊開辦兩個班，學生參加踴躍，多數都已經額滿。

松山工農認為，營隊只有一天，國中生都願意參加，當然也是未來潛在客源，對招生有莫大幫助。南港高工表示，未來將針對老師開設營隊，讓老師了解學校設備師資，向學生詳細說明。