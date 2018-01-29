〈台北都會〉新北屠宰場雞隻 確診禽流感H5N2

2018-01-29

〔記者陳心瑜、邱芷柔／綜合報導〕新北市家禽屠宰場出現今年新北市首例的禽流感案例，屠檢獸醫師廿六日凌晨先發現一隻紅羽土雞的屠體有腳脛潮紅、肌腺胃黏膜出血斑、內臟脂肪瀰漫性出血點等禽流感症狀，趕緊將同批另外二隻屠體送驗，昨天確診是H5N2禽流感病毒；新北市動物保護防疫處已銷毀這批冷凍屠體共九隻，並提高屠宰場的消毒頻率。

新北市動保處長陳淵泉指出，追查來源的禽場是屏東縣育豐畜牧場販售的紅羽土雞，將其中三隻屠體送到家畜衛生試驗所檢驗，同一批、但沒有禽流感症狀的另外六隻屠體也冷凍封存，已通報屏東縣家畜疾病防治所對育豐畜牧場進行移動管制及源頭追溯防疫調查。

陳淵泉表示，根據防檢局疫情資料，各縣市的禽流感案例累計至廿七日已達十六場，廿六日的案例是新北市家禽屠宰場今年首次發生的禽流感案例，為防止中南部雞隻病毒傳播至新北市，已加強管控屠宰場消毒狀況、雞隻查驗，讓民眾安心採買過好年。

屏東縣農業處長黃國榮說，到育豐畜牧場了解時，現場已無雞隻，業者表示該場從廿日開始出雞，先後運往桃園及新北，新北的雞隻是最後一批，也追查運往桃園的雞隻，確認並未感染禽流感病毒，防治所確認該場的清潔消毒程序符合規定，也要求業者等通過檢測後才能復養。