〈北部〉推輪椅嬤徒步10公里 孫女：不辛苦

2018-01-29

三星走到冬山 參加家扶活動

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭家扶中心昨天舉辦「擁抱幸福」寒冬送暖活動，邀請全縣七七七戶經濟弱勢、兒少保護個案等家庭齊聚健走；就讀小六的吳小妹妹，用輪椅推著阿嬤參加，從三星家到冬山活動地點，全程十公里走了兩個半小時。吳小妹說：「能跟阿嬤出來散步，是很難得的機會，一點都不辛苦。」

健行活動在冬山火車站出發，超過千人沿冬山河舊河道繞行一圈約兩公里，會後贈送完賽背包，鼓勵受扶助家庭繼續向前。家住三星鄉尾塹村五十四歲吳阿碧與就讀小六孫女相依為命，受家扶資助已有四年；吳阿碧因糖尿病關係，僅能從事簡單活動，家事幾乎是孫女包辦，貼心孩子成了最大依靠。

吳阿碧說，妹妹（孫女）每天五點放學回家，第一件事就是找阿嬤，先了解她的狀況並噓寒問暖後，接著開始洗米、煮飯準備晚餐。晚間則等到阿嬤洗完澡、睡覺，才開始忙功課，雖然父母不在身邊，但孫女很懂事、很獨立，功課不需別人操心，有這個孫女陪伴她，是一生的福氣。

6點出發 花2個半小時抵達

吳小妹昨天清晨六點，就推著阿嬤坐輪椅出發，從三星到冬山走了大約十公里，花了兩個半小時才抵達活動會場。吳小妹稚氣的說：「不會累啊，邊走邊跟阿嬤聊天！」，她認為，宜蘭常常下雨，昨天很難得是好天氣，能陪阿嬤走走、曬曬太陽，不會辛苦；懂事又貼心的吳小妹，讓社工與民眾滿是心疼與感動。

宜蘭家扶表示，歲末寒冬送暖活動邁入第六年，送給每戶一組年菜，菜色有芝麻銀絲卷、櫻花蝦香炊飯、一品佛跳牆、海陸小套餐、富貴團圓芋等，每戶還發給五百元賣場禮券、生活用品，希望弱勢家庭也能感受年節氛圍。