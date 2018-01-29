〈北部〉海星營隊上合歡山 尋星、觀鳥趣

2018-01-29

〔記者花孟璟／花蓮報導〕寒假才剛開始，花蓮私立海星中學帶學生上合歡山，除了攀登上合歡北峰，也在合歡山區夜間觀星，在沒有光害的環環境下進行夜間天文觀測！學生廖浚童說，雖然山區低溫只有攝氏二度，但透過將望遠鏡接上筆記型電腦，以電腦軟體操作尋找到目標的星體，真的非常好玩！

海星中學高一、高二共三十三名學生，寒假起由老師帶隊上合歡山展開高山生態體驗，前往台灣大學的梅峰實驗農場進行夜間天文觀測，一大早學生還要從被窩爬起來，體驗「早起的鳥兒有蟲吃」的鳥類觀察，並由台大實驗農場導覽原生林生態！

三十多位學生在晴朗而低溫的夜晚，把望遠鏡架設好，再連接上筆記型電腦，透過電腦程式「尋星」，望遠鏡就會自動轉向星體的方位！高二學生廖浚童在學校有修「天文專題」，對能到高海拔山區做觀測非常興奮。

他說，雖然課堂上已練習過很多次「尋星」，但在高山實際操作，看到望遠鏡自動找到星體、看見組成星雲的星體，令人心情激動；而且很多山下看不到的星體，在高山沒有光害、空氣污染的環境，用肉眼便清晰可見，比如「小熊星座」就掛在北方的夜空，美不勝收。

除了賞星，學生也攀登百岳「合歡北峰」。高二生賴宜玟說，登上海拔三千四百二十二公尺的山頂，那一刻她開心大喊：「我做到了」，雖然溫度只有零度、腳又痠痛，但是站在開闊的天空、雲海及高山之間，成就感無可比擬。