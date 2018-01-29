〈北部〉警官揮毫春聯義賣 捐助中風同事

2018-01-29

〔記者鄭名翔、張勳騰／苗栗報導〕警界臥虎藏龍！苗栗縣頭份警分局勤務指揮中心主任林明宏，昔為刑事局破案高手，也是深藏不露的書法家，每逢春節前便利用辦公閒暇之餘，揮毫書寫春聯，除分送給同事增添喜氣，也是警方春安宣導時最搶手的宣導品。今年林明宏有個心願，那就是將義賣春聯，所得捐助給中風病倒的同事。

頭份勤指中心林明宏 寫一手好字

林明宏透露，曾在小學時短暫學過一陣子書法，後來在公務之餘靠著自學臨摹苦練十幾年，已成為習慣，除春聯外，也寫心經，分局內同事知道後，每到農曆年前，向他索取春聯的「訂單」源源不絕，讓林明宏也笑說「加班趕工也快忙不過來了。」

林明宏表示，警察的工作高壓又繁瑣，尤其在勤指中心常需要面對各種突發狀況，必須要有冷靜的頭腦才能一一克服。而寫書法除了練字更重練心，心定了頭腦自然就清晰，有助他面對工作上的各種挑戰。他的書法也成為警方春安宣導的最佳宣導品，每年總吸引民眾大排長龍索取。

今年盼義賣 助中風黃姓警員

而今年林明宏寫春聯時多了一個願望，因為勤指中心的黃姓警員從去年二月中風至今未能康復，膝下還有三個年幼子女，龐大的醫療及生活費壓得黃妻喘不過氣。

林明宏今年特別多寫幾幅春聯，希望藉由義賣將所得捐助給中風同事，幫助他們全家能安心過個好年，也期盼匯集眾人的喜氣，讓同事能早日康復。

公益社團送暖 捐助弱勢物資

另外，寒冬送暖，愛心接力不間斷！成立邁入第廿九年的苗栗縣頑皮豹愛心社，昨天準備一百廿份的醬油、麥片、油等物資及一千兩百元的禮券，分送給頭份、竹南地區的低收入家庭。苗栗縣無障礙關懷協會做公益也不落人後，昨捐出包括三千斤的百米，約廿萬元的物資，希望弱勢家庭能開心過好年。