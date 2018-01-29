〈北部〉春節遊內灣、尖石避塞車 4替代路供選擇

2018-01-29

〔記者廖雪茹／橫山報導〕春節連續假期，新竹縣內灣、尖石風景區預期將湧入大量車潮。警察局橫山分局規劃環山線、橫村線、關西線、沙坑線等四條交通疏導替代道路，提供用路人選擇參考，希望有助於减少遊客塞車之苦，平安順利返家。

警方沿線設疏導路線告示

橫山警分局表示，橫山、尖石鄉轄內有溫泉、餐廳、民宿和露營區等觀光景點；其中，內灣商圈為新竹縣最熱門的遊憩區，一個月平均有二十餘萬觀光人次，預期農曆年連假將湧入大量車潮。為此，分局規劃四條出內灣、尖石的疏導路線，並在沿線設置告示，供民眾依返程需求選擇。

其中，「內灣─環山線」走一二○號縣道左轉內灣大橋，（或是走一二○號縣道左轉永豐橋），經由環山線（通稱南坪古道）、竹卅五線，過增昌橋後，走仁愛街或水防道路抵達台三線，全程約六點四公里，順暢時車程約十四分鐘。

「內灣─橫村線」走環山線往油羅道路（或環山線遇增昌橋左轉），接竹卅五線、竹卅四線、橫山街到中華街抵達台三線，全程約十公里，車程約十五至廿分鐘，左轉可往國道三號竹林交流道。

「尖石─關西線」走一二○號縣道於廿五公里處右轉往東窩，經竹卅二線、竹卅線，最後抵達台三線，全程約十四點二公里，車程約卅至卅五分鐘，可右轉往國道三號關西交流道，也可左轉往竹林交流道。

「尖石─沙坑線」走一二○號縣道行經內灣遊憩區，至富貴車站前遇車流回堵時，右轉往竹卅二線接竹卅線，最後抵台三線，全程約五點六公里，車程約十至十五分鐘，可右轉往關西交流道，也可左轉往竹林交流道。

建議改搭火車 也是不錯選擇

橫山警分局說，不想在內灣遊憩區塞車、找停車位的民眾，也可將愛車停放在台三線上的九讚頭車站免費停車場（約一百個汽車位），改搭乘火車，沿途觀賞風景到內灣，也是不錯的選擇。

此外，交通部高公局正在中山高八十九．五到九十．四五公里南下路段，施作隔音牆加高工程，因此，路肩暫時封閉至二月十二日，提醒用路人留意。