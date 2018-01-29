〈北部〉石門水庫現人氣 地方盼推套裝遊程

2018-01-29

水情好 遊客人數逾11萬人次

〔記者李容萍／大溪報導〕石門水庫大壩水位今年元旦起至昨天持續「站穩」二四五公尺的滿水位，打破建庫以來的一月份水位紀錄，水庫水情好也帶動旅遊人潮，水利署北區水資源局統計今年一月造訪石門水庫園區遊客人數逾十一萬人次，較往年同期成長約一成；石門水庫上游從事餐飲、遊艇及咖啡等業者成立「桃園市阿姆坪觀光發展協會」，希望結合北水局、市府觀光旅遊局推動藍色公路及結合周圍景點的套裝遊程。

桃園市阿姆坪觀光發展協會現有成員約五十人，由桃園升格前的前大溪鎮民代表呂理民當選首屆理事長。呂理民說，石門水庫上游及阿姆坪地區風景秀麗是從事遊艇事業、活魚與咖啡最佳的場所，尤其二○○八年偶像劇「命中注定我愛你」開播時，劇中「薑母島」就是在阿姆坪取景，當時將阿姆坪前方這個島也順勢命名為「薑母島」，一度吸引遊客慕名前來攬勝。

遊艇業者徐盛達也說，業者購置遊艇、安裝卡拉OK及提供餐飲服務，卻因旅遊的配套措施不夠完整，在地觀光環境無法提升，加上只要石門水庫水位降至二三○公尺以下，阿姆坪碼頭的遊艇就得停駛，只能用「慘澹經營」來形容。

往年在九至十二月是遊艇旺季，一至三月則是淡季，今年東北季風罕見地在石門水庫集水區降雨，使得水庫水位持續維持在滿庫水位，而阿姆坪上游的新溪口吊橋十三日啟用後，遊客詢間度相當高，阿姆坪觀光發展協會為此將爭取北水局能規劃清出一條比較永久性的水路，讓遊艇在枯水期也能營運，同時整修溪口端的舊碼頭，方便遊客上下碼頭，並順道到附近景點遊逛。

北水局提醒 發展觀光首要顧水質

對此，北水局副局長邱忠川表示，北水局支持協會帶動在地觀光發展，不過，石門水庫肩負供應民生用水大責，北水局仍希望發展觀光的同時也要兼顧水質，對於協會的建議將安排會勘研究可行性。