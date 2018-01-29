〈北部〉《桃園》環保艦隊打撈海漂垃圾 市府研擬收購

2018-01-29

〔記者陳昀／桃園報導〕考量淨灘活動對海洋垃圾減量的幫助有限，市府環保局最近鼓勵漁民成立「環保艦隊」，出海打撈海洋垃圾，正研擬收購海洋垃圾當作獎勵，確切方案預計三月會出爐，經費來源將由企業贊助，目前已有日月光基金會響應。

市府環保局去年在濱海沿線地區舉辦了二二六場淨灘活動，清出一一三．七公噸垃圾，成效可觀，這些垃圾的其中前三名為塑膠瓶蓋、寶特瓶、免洗餐具。

初步規劃依漁獲價格購入垃圾

環保局長沈志修表示，這類塑膠垃圾流入海洋，將造成嚴重的生態問題，雖然淨灘活動的成效不錯，但漂流到外海的垃圾無法透過淨灘活動撿回，海洋生物若誤食，或被垃圾纏勒，後果不堪設想。環保局因此希望透過向漁民收購撈捕到的垃圾，鼓勵漁民將外海垃圾帶回，初步希望可依照漁獲價值購入。

補助對象為桃園、中壢區漁民

環保局水質土壤保護科長葉孟芬表示，規劃補助對象為桃園區漁會與中壢區漁會的漁民，環保局會在漁港設站，漁船入港後可直接將垃圾或回收物交給環保局處理，再計價補助，而價格方面，三月前會討論出完善的計價方式與配套，以免本末倒置，反造成製造海上垃圾的情形。

葉孟芬說，為了解決海漂垃圾，環保署去年在多縣市推動「環保艦隊」，鼓勵漁船清理海洋垃圾，市府環保局為了鼓勵漁民加入，研議透過收購垃圾當誘因，除了能讓漁民協助打撈海漂垃圾，也能避免漁民將自己製造的垃圾扔入海中，初期以鼓勵為主，後續會依實施情形推動防弊措施。

桃園區漁會總幹事陳義成表示，許多漁民撈捕到垃圾時，都習慣隨手扔回海裡，桃園區漁會理事長謝仁江配合環保局政策成立「竹圍環保艦隊」，目前會內四百多位漁民，已有廿多人有加入的意願。

陳義成坦言，有些漁民仍認為很麻煩不願參與，但漁會會持續宣導，原則上鼓勵漁民是撈到垃圾時順手整理帶回，不必特別撈捕垃圾，獲悉環保局將收購垃圾，漁民們都認為能賺點外快也不錯，還能維護漁業資源。