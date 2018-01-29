〈中部〉高中生接力彩繪 大排護欄年味濃

2018-01-29

慈明高中生揮彩筆

〔記者陳建志／太平報導〕太平區光隆里的光隆大排護欄，過去遭民眾吐檳榔汁顯得髒亂，年初慈明高中廣告設計科卅多位同學，接力進行彩繪，圖案並融入地方人文特色，畫上信仰中心廣興宮及枇杷、竹筍、荔枝等農產，近日完成後附近居民都稱讚社區變漂亮了，尤其白底紅色圖案的彩繪，更讓社區充滿濃濃的過年氣氛。

慈明高中校長楊叔夏說，為了讓同學走入社區、服務民眾，平常就會安排同學到附近社區幫忙打掃、義剪，去年底得知車籠埔國小旁的光隆大排護欄老舊，主動安排廣告設計科同學協助彩繪。

慈明高中學務主任張志宏表示，事前先和里長協調彩繪內容，年初開始，由廣設系廖泳政、黃程緯、江姿雯等卅多位同學，利用上課空檔輪班接力彩繪，在長約七十多公尺的大排護欄上，畫上舞獅、飛龍、春、福等喜慶圖案，更搭配地方的人文特色，彩繪地方的信仰中心廣興宮，以及枇杷、竹筍、荔枝等特色農產，近日完成後居民都稱讚不已。

太平光隆里添亮點

光隆里長黃秋勇說，這條大排護欄過去顯得老舊，學校主動安排同學協助彩繪，同學前後花了約二個星期，近日完成後讓社區煥然一新，尤其白底紅色的彩繪圖案，不但讓夜晚感覺起來更明亮，也讓社區充滿喜氣洋洋的過年氣氛，非常感謝校方和同學的協助。

住在附近的曾先生說，過去大排旁的護欄，因風吹日曬雨淋出現斑駁，加上遭路過民眾吐檳榔汁而顯得老舊，感謝同學不辭辛勞頂著大太陽，席地而坐進行彩繪，現在彩繪完成讓護欄變漂亮，不但社區環境改善，甚至有運動經過民眾特別走進來參觀，很感謝同學讓社區變漂亮了。