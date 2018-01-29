〈中部〉試辦包租代管 即起招募房東房客

2018-01-29

包租包管、代租代管各800戶

〔記者張菁雅／台中報導〕為了減輕租屋族負擔，市府已與兩家專業不動產經營管理廠商簽約，即日起啟動包租代管試辦計畫，執行包租包管八百戶、代租代管八百戶，並提供租金優惠，成為租屋族在申請租金補貼與社會住宅以外，另一個租賃住宅的管道。

市府住宅發展工程處表示，市府除推動「八年一萬戶」社會住宅，也向中央爭取三億六千多萬元補助經費，辦理包租代管試辦計畫，利用民間空餘屋，做為社會住宅多元供給方式。市府已與信基不動產有限公司、大晟資產管理顧問有限公司簽約，並核定標準化作業流程，訂定今年執行包租包管八百戶、代租代管八百戶的目標。

提供弱勢租金優惠五折起

包租包管是由市府委託的業者，包租民間住宅三年，再將住宅轉租；代租代管則是由市府委託業者協助民間房東、房客進行租賃媒合。為減輕民眾負擔，兩方案皆針對不同弱勢身分的民眾提供市價租金五折或七折不等的優惠，一般戶也有市價租金八折（包租包管）或九折（代租代管）的優惠。

每宅每年最高一萬元修繕獎勵

另外，市府也針對房東釋出誘因，兩方案皆提供房東每處住宅每年最高一萬元的修繕獎勵金，以及比照自用住宅的優惠房屋稅、自用住宅用地的優惠地價稅率；此外，包租包管方案更有每處每年最高三千五百元的地震險、火災險與居家安全保險補助。

住宅處表示，有意願加入計畫的房東或房客，即日起都可向這兩家受委託業者申請；而對房客來說，兩項方案租期至少一年。

租屋族楊小姐說，有租金優惠，又有市府在背後把關，省錢又有保障，不過，最重要的還是房子本身條件，除了價位外，區位及環境也很重要。陳先生則表示，民間已有許多租屋網站，他會把市府這項計畫一起作比較，多點選擇總是比較好。