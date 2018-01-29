〈中部〉中央新單位 賴揆支持落腳中興新村

2018-01-29

洪國浩建議 讓首都減壓

〔記者陳鳳麗／南投報導〕因應水利會改制公務機關，草屯鎮長洪國浩向閣揆賴清德建議，中央設立農田水利署及其他新單位，能直接落腳中興新村，讓首都減壓，也藉此活化中興新村，賴清德支持該意見，將在政府組織再造和中興新村清查確定後，進行討論。

行政院長賴清德廿六日約見南投縣草屯鎮長洪國浩，洪國浩積極建議，將部分中央單位從台北遷至中興新村，不只能為「首都減壓」，且也促成中興新村成為第二行政中心的理想早日實現，讓中興新村風華再現。

洪國浩表示，當天他向賴院長建議，中央組織未來會有所調整，其中會有新的單位設立，像立院修法通過水利會改制，中央會新設「農田水利署」（暫訂名稱），這類新設單位若直接落腳在中興新村，不只有現成的廳舍可使用，為中央省下可觀租金，且省府宿舍可提供單身或結婚的年輕公務員居住，將大大減輕年輕公務員的生活負擔，而藉中央單位落腳中興新村，帶進新的人口，也會帶動中興的商機與繁榮。

賴允清查確定 進行討論

洪國浩指出，賴清德贊同他的提議，認為可以考慮來做，因新設單位優先落腳中興新村，沒有辦公廳舍搬遷的問題，是最容易做到的，而因目前政府組織再造還未定案，且國發會也還在清查中興新村的廳舍和宿舍，等這兩部分確定，會趕緊進行檢討規劃。

洪國浩今年將代表參選南投縣長，提出中興新村成為「中央第二行政中心」的構想，也有意規劃部分省府宿舍作為青年住宅出租給年輕人。而尋求連任的藍營縣長林明溱，也在提出縣府官員宿舍區改建青年或社會住宅出售後，提出省府宿舍中的「金城社區」，向中央撥用作為青年住宅。