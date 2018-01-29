〈中部〉台灣燈會交管 提供2萬停車位

2018-01-29

〔記者曾迺強／太保報導〕二○一八台灣燈會將於二月十六日至三月十一日在嘉義縣治特區展出，縣府規劃八處停車場，共二萬個停車位，並分二層交通管制，周邊路段陸續劃設紅、黃線禁止停車，縣道一六八線（嘉朴公路）旁的林姓住戶認為，燈會期間已層層管制，家門口還被畫黃線，距燈區二公里遠的學府路一、二段路邊也劃入禁停範圍，無異讓民眾車輛無處停，根本擾民。

周邊畫紅黃線禁停 住戶抱怨

縣府建設處長林永福表示，劃設紅、黃線處均為交通流量大路段，如一六八縣道以太保五路口為界，東、西側分別畫黃、紅線；學府路一、二段至嘉朴公路口沿線二公里劃設紅線，該路段是銜接台八十二線祥和交流道要道，燈會期間規劃調撥車道，疏導車流，若有車輛停路邊，恐阻礙交通，將與居民、店家協調，請鄉親配合將車停自家土地或移至附近停車場停放。

縣府在燈會期間於太子大道、博愛路、健康路、信義二路（近磐石社區）設第一層管制，全天禁止車輛進入；週一至四的下午四點至午夜十二點，在博學路、故宮大道、鄉道嘉四十五線（蒜頭糖廠前至故宮大道）朴子三路、祥和二路東段設第二層管制區，週五與假日管制時間提早至下午二點。

縣府安排自小客車可停放故宮大道與故宮東路口、故宮大道北側與故宮東路東側、故宮南院北側、嘉朴公路與小槺榔五路口、太保五路東側、原台灣體育運動大學嘉義分校地、嘉朴公路與高鐵大道口南、北側，共二萬個停車位。

高鐵嘉義站等5處 設客運接駁

公路總局敲定高鐵嘉義站、台鐵嘉義站、台鐵南靖站、嘉義市立棒球場及雲林縣立斗六棒球場提供公路客運接駁，並在縣府前、太保五路二十四號對面、故宮南院願景館增設臨時招呼站，高鐵BRT串聯台鐵、高鐵嘉義站到燈區外圍的公車，每二十分鐘一班，視情況機動加班。