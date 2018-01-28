〈南部〉（台南）防疫新招 強制代清除並求償

2018-01-28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕市府因應防疫需求，修訂「台南市空地空屋管理自治條例」，規定一定範圍應設置穿透性圍籬，若地主或管理人不清除或因故未能清除時，而有影響環境衛生之虞，市府代為清除處理並求償費用，加增強制條款，以利杜絕空地空屋髒亂。

都發局表示，空地空屋管理自治條例發布實行至今已逾五年，原條文總計十二條，這次修正實施條文有六條，主要是針對環境防疫重點，例如其中第四條，因合併後的南市幅員廣闊，考量都市型與鄉村型行政區，兩者人口密度及居住型態有異，因此對空地管理的雜草高度標準得依區域特性分別規定並公告，第五條增訂進入勘查時得執行防疫工作的法規依據。

此外，若有設置圍籬或圍牆需求，一定範圍應是穿透性圍籬；再者，經區公所清查違規，若所有權人、管理人、使用人不清除或因故未能清除時，以致影響環境衛生，新法規定得由市府代為清除處理並求償必要費用。

都發局表示，空地空屋管理自治條例制定，目的為有效改善都市環境衛生、維護市容景觀風貌，以及提升都市機能及土地合理再利用，現今施行區域範圍已完成十六區全區施行，包含東、中西、北、安平、南、仁德、佳里、安定、永康、鹽水、西港、麻豆、善化、官田、新營及新化區；其餘廿一區部分範圍施行。