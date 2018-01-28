〈南部〉台南10區長調動 事前保密到家

2018-01-28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕市政府第五期儲備區長培訓課程昨舉行結訓儀式，共有七名儲備區長、十一名區公所儲備主任秘書結訓。不過，就在里鄰調整案實施前，又逢年底市長、市議員選舉敏感時刻，最近一波區長調動包括平調或升職多達十人，幅度之大且「保密到家」，連基層區長們也訝異這波「人事地震」。

區公所人事調動名單，包括永康區長王峻明接升水利局副局長、新市區長邱保華接任市府參議（派任財稅局）、新營區長張睿民調永康區長、白河區長譚乃澄調新市區長、中西區長陳勝楠調東區區長、楠西區長蕭泰華調中西區長、後壁區長魏文貴調新營區長、後壁區主秘蕭福清升白河區長、鹽水主秘翁振祥升後壁區長、關廟主秘李燿州升楠西區長。

由於這次調動幅度之大，跟以往出缺或補實情況不同，就有地方區長以「頗感錯愕」形容，有區長猜測認為，可能與里鄰調整案有關，畢竟區長付出很大心力，難免跟地方里長關係產生變化，新區長將有助磨合。

另有區長認為，區長雖是官派，但亦擁有基層資源，適逢年底市長與市議員選舉敏感時刻，難保不會有派系運作影響人事安排。

市府儲備區長制度自一百年起推動，共有三十二位學員派任為區長，十八位派任為公所主任秘書。代理市長李孟諺表示，區長的業務是全方位的，不僅要面對公所同仁，亦要照顧區民、提升區的能見度，但也因為這樣全方位訓練，讓區長成為晉升高階職位的人才庫。他並勉勵結訓儲備區長和主秘未來若上任，要主動展現溝通和協調能力，積極為民眾解決問題。