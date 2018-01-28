〈南部〉學測平埔族考題 被指「描述有誤」

2018-01-28

〔記者楊金城／東山報導〕今年大學學測社會科出題靈活，其中第五十二、五十三題有關平埔族傳統信仰場域考題，指的就是台南市大內區頭社公廨，長期推動西拉雅族正名運動的西拉雅族部落發展促進會理事長段洪坤昨表示，考題似乎呼應了平埔族群爭取原住民身分的努力，相當樂見出現平埔族群相關考題，但題幹、選項文字描述有誤。

段洪坤指出，社會科第五十二、五十三題目中圖片就是眾所皆知的大內區頭社公廨，也是西拉雅族夜祭活動地點之一，題幹描述「廟內」有祀壺及向缸，五十二題正確答案選項文字描述是「平埔族群信仰的阿立祖」，但正確性還不足。

段洪坤說，公廨內有祀壺的大概就是西拉雅族、大武壠族、馬卡道族這三族（早期人類學者把這三族歸類為西拉雅族），但裡面有裝向水的向缸的祭祀器物，就只有位於台南地區的西拉雅族，而且也只有在某些社群部落公廨，不是全面，選項大可直接書寫西拉雅族。

段洪坤︰請稱我們西拉雅族

段洪坤說，長期以來族人對外自稱就是西拉雅族，希望大家不要再叫他們「平埔族」，呼籲社會要尊重族人的自稱。

段洪坤說，有解題老師的描述更離譜稱是「平埔族拜壺信仰」，事實上，「拜壺信仰」早就被族人的自我詮釋及學界研究推翻，壺體對西拉雅人來說只是容器，不是神體，族人崇拜的是壺內向水的祖靈力量。

段洪坤感嘆說，不只老師們改不了對平埔舊觀念，連教科書也這樣教，他曾在十二年國教高中歷史課綱的座談會、公聽會鄭重呼籲政府、學者、教育界等尊重族人的自稱、說法，但沒有用。

祖靈名稱 有地域之別

段洪坤舉例說，以「阿立祖」一詞，往往被誤用成全西拉雅族社群都拜阿立祖，但頭社部落稱社群的祖靈為「太祖」，東山區吉貝耍部落稱祖靈為「阿立母」，左鎮區一些部落稱為「太祖媽」，祖靈名稱是有社群的地方性差異的。如果你到吉貝耍要找拜「阿立祖」的公廨，會被視為不禮貌、不尊重在地文化的行為。