〈南部〉（台南）北門濕地說明會 抗議漁民與警推擠

2018-01-28

營建署強調對地方發展衝擊有限

〔記者楊金城／北門報導〕內政部營建署昨在北門召開北門國家級重要濕地保育利用計畫說明會，引來上百位漁民抗議，官員強調劃設濕地對漁民生計和地方發展衝擊有限，但漁民聽不進去，數度與警方發生叫囂推擠後集體退席，營建署唱獨腳戲，依照程序簡報說明濕地保育利用計畫草案，在廿四分鐘內完成說明會。

主持說明會的營建署城鄉發展分署副分署長黃明塏在抗議聲中遭砸中礦泉水瓶，所幸無礙，他說，漁民有意見，但沒簽到，算已召開說明會程序，北門國家級重要濕地保育利用計畫十二日起已於市府公開展覽卅天，聽取各方意見，希望最快十月公告北門國家級重要濕地保育利用計畫。

兩年多前「濕地保育法」上路，台灣沿海公告劃設四十二處國家級重要濕地，目前已公告三十九處，僅剩北門、嘉義及宜蘭尚未完成濕地保育利用計畫公告。

北門國家級重要濕地劃設範圍，北起急水溪北岸堤防，南至將軍溪口北側，東至五王大橋，包含北門潟湖、王爺港沙洲，面積一千七百九十一公頃，包括三百廿一公頃公有地、三十四公頃私有地、一千四百三十六公頃未登錄或無資料的海域區。

憂捕撈受限 漁民嗆聲後集體退席

劃設北門國家級重要濕地時就遭到漁民反對，昨天說明會又引來市議員陳朝來、北門區農會總幹事洪明農、多位里長帶來上百位漁民表達抗議，洪明農和漁民指稱濕地劃設，一旦採保育利用計畫，對漁民捕撈漁業恐受衝擊，土地開發也受限制，堅決反對。

員警組成人牆擋在主席桌周圍，現場椅子也都先用塑膠束帶綁牢，未再像以前說明會發生翻桌、丟椅的場面。不過，抗議群眾仍氣憤的與警方數度推擠，隔著人牆向黃明塏嗆聲滾回去後退席。北門區長曾榮嘉本來想發表意見，但講沒幾句話就被「請」出去。

陳朝來說，市府本月發文建議營建署針對劃設保育濕地通盤檢討，但營建署昨天仍執意召開北門說明會，簡直欺負台南。