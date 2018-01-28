〈南部〉年貨商圈登場 花媽市長最後一年發紅包

2018-01-28

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「二○一八高雄過好年」重頭戲年貨商圈活動昨天登場，高雄市長陳菊前往三鳳中街發紅包。經發局估計，整個「二○一八高雄過好年」二月底活動結束時，整體消費金額可望突破十億元。

「高雄過好年」活動今年滿二十週年，擴大規模舉辦，從去年耶誕節起跑後，民眾只要在今年二月底前，憑高雄任一店家不限金額發票，上「高雄雄好康」APP完成登錄，就有機會抽中百萬名車，獎品總值超過六八八萬元。截至昨天，發票登錄金額已逼近三億元。

相揪辦年貨 11商圈接力

年貨商圈活動昨由三鳳中街、南華、六合商圈打頭陣，今天接著有忠孝、青年商圈，後續還有後驛、新堀江、興中、光華、甲仙、中央公園等，總共十一個商圈舉辦活動，邀請民眾相揪來辦年貨。

市長陳菊昨特地到三鳳中街發放狗年紅包，吸引四、五百人排隊。陳菊說：「今年是最後一年以市長身分發紅包，這十二年來，高雄轉變很多，感謝所有市民的支持。」

高市府的狗年紅包造型可愛，以哈士奇為背景，上頭黏著一枚十元硬幣，拿到的大小朋友都說要好好保存，捨不得花。

三鳳中街昨天也出現提早採買年貨的人潮，主委陳玉童說，今年年節食品價格穩定持平，除了因原料麥芽糖大漲，使得牛軋糖等糖果類有一成漲幅，其餘餅乾類年貨都持平。

刺激消費 將送百萬名車

為刺激消費，經發局除將送出百萬名車，今年更大手筆贊助漢神、漢神巨蛋各三十萬元，兩家百貨公司的春節福袋，都祭出市價六十三萬元的汽車大獎，目前還有一家百貨公司在洽談中。