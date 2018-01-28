〈南部〉眷村開書店 7年級夫妻圓夢

2018-01-28

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東出生的徐孝晴去年辭掉工作，和太太彭巧如返回故鄉，進駐眷村開獨立書店，搭配餐飲，實踐對人文、飲食的研究，投資超過百萬，雖被人說傻，但他們認為，能將所學與工作、生活結合，開書店就是最好的選擇。

徐孝晴七十七年次，在屏東出生，從國小念到高中，大學才到外地，樹德科大建築與古蹟維護系畢業，接著又念高雄師大客家文化研究所，同年的太太彭巧如，是他研究所的學妹，兩人目前有一個小孩。

念書及工作期間，夫妻倆到各地做田野調查，也愛逛書店，加上對老房子有濃厚興趣，就在師長鼓勵下，寫計畫向屏縣文化處爭取進駐屏東眷村，以「繫。本屋」為名，在青島街上開了獨立書屋，去年十月試營運，今年一月二十日正式開幕。

「繫。本屋」有書店，也有餐飲，彭巧如表示，目前書籍有二千多冊，有人文社會科學、在地研究、飲食研究、親子童書等，也會舉辦講座、手作活動，讓書屋不只是販售紙本書的地方，也是傳遞、連繫知識的地方。

餐飲部分，則是邀請朋友掌廚，徐孝晴說，兩名友人在歐洲習過廚藝，在菜單設計上，除了西式，也融入台灣的意象與口味，把他們夫妻過去在飲食研究的心得，放入料理之中。

前後投資超過百萬，曾有人說他們很傻，但徐孝晴表示，這是一個夢想，也盼讓更多人愛上這個連繫知識的平台。