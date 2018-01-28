〈南部〉竹火炮響 關山千人拔蘿蔔

2018-01-28

〔記者陳賢義／台東報導〕竹火炮響亮鳴炮，開始拔蘿蔔了！二○一七食在好玩關山客味蘿蔔季昨在台東縣關山鎮登場，吸引上千鄉親與遊客體驗，縣長黃健庭也親自下田拔蘿蔔，他強調期待這項有創意活動，能成為寒假縱谷的特色活動，並與公所合作積極發展蘿蔔在地特色產業。

鄉親遊客同樂 收穫免費帶回家

活動一開始就由竹火炮鳴炮，隨後開放民眾下田，大小朋友人手一袋，黃健庭也挽起袖開心露一手，不少鄉親是老少全家一起來，並將成果一袋袋免費帶回家。

冷冽的東北季風吹拂，絲毫不減民眾下田收穫的熱情，「媽媽好好玩喔！」首次帶女兒海晴參加拔蘿蔔，易春媽媽笑得合不攏嘴，海晴更是快樂得不得了，偶而硬拔跌個狗吃屎，仍直呼好好玩，明年還要再來。

醃蘿蔔DIY好玩 蘿蔔美食好香

現場還有「醃蘿蔔DIY」、「客家俚語闖通關」與「蘿蔔美食市集」等挑戰等活動，在地店家及團體也端出各種蔔料理小吃，有「蘿蔔湯」、「蘿蔔糕」等，香味四溢。

關山鎮公所表示，醃製蘿蔔乾是秋收後春耕前家家戶戶必做的工作，農家傳承古早醃漬法，年份越久，風味越陳越香。

黃健庭表示，公所年年舉辦全民拔蘿蔔，一年比一年精彩，就是希望能把屬於當地的農特產品轉化成為產業，吸引更多遊客到來，帶動地方經濟，進而吸引更多年輕人留在家鄉打拚。