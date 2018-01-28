〈台北都會〉柯啟程訪歐 歐洲議會講稿還在寫

2018-01-28

柯︰可學習社會主義式西方民主

〔記者姚介修／桃園機場報導〕台北市長柯文哲昨日搭機赴歐訪問，對於近日與蔡總統互動問題表示，他和蔡總統本來互信基礎就不錯了，認為照顧年輕人，是政治的基本條件。柯文哲昨天率領市政府團隊搭機前往考察荷蘭、比利時、波蘭與土耳其；預計在布魯塞爾歐洲議會議員沙龍發表演說，也是台灣唯一一位現任市長在歐洲議會發表演說，被問到是否會談論到「台灣價值」，柯文哲笑著說，「老實講，稿子還在寫。」

柯文哲受訪時指出，現代的荷蘭是台灣更好的學習對象，自從前總統李登輝「讓台灣走向不能回頭的民主」後，台灣要像新加坡一樣不太可能，只能朝向西歐、北美的西方式民主，但美國是屬於西方資本主義的民主，西歐、北歐則偏向社會主義式的西方民主，或許是台灣更好的學習對象。

柯文哲說，台灣長期以來都是「唯美（美國）是從」，但是以整個世界的政治版圖來看，歐洲力量並不亞於美國，台灣對歐洲應該花更大的心力去連結。他提到，華沙與台北是姊妹市，已經好久沒有市長前往，基於城市交流要去拜訪，有機會也會拜訪台灣的好朋友、前波蘭民運領袖華勒沙。而土耳其希望在大台北地區蓋清真寺，他則主張以「回教文化中心」的名義來蓋，但因牽涉到蓋的規模與經費，須進一步討論事宜。

對於這次出訪隨行議員缺少藍、綠兩黨的議員，柯文哲也說，「大家可能要選舉的吧」，隨行議員陳建銘也另外表示，選舉到了，確實會有些要「切割」的考量。