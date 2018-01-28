〈台北都會〉春節前預警易塞路段 警加強取締

〔記者黃建豪／台北報導〕為舒緩農曆春節前台北市區塞車狀況，交通局今年進行交通預警分析，預估從春節前一個月市區車速就會開始下降，而春節前兩週，塞車情況則會明顯加劇，亦即從下週起車流量上升及路邊臨停的行為都會更加頻繁，提醒民眾儘量避開易塞車路段或改搭大眾運輸工具。警方將加強取締違停，並於二月一日起，在年貨街、大型市場周邊實施號誌調整、設置行人專用時相等作為。
主要道路、商圈 將調整號誌因應
警察局表示，因年前採買需求，路邊的違規停車、路口未淨空都會更加嚴重，已加派人力取締。且預計自二月一日起，華陰街、迪化街等商圈將陸續舉辦年貨大街，屆時迪化街、建國花市、萬大路批發市場、台北魚市中心、內湖批發市場為車潮較大地區，將建立春節易壅塞的監控群組，對於主要集貨市場、商圈及主要道路，會以調整周邊號誌、延長清道時間、提早尖峰時制、增設行人專用時相（建國花市等）等方式作為因應。
台北市今年嘗試參考日、韓、中、美多國交通預警系統後，分析二○一五至二○一七年春節前車流資訊和路況後，試算出今年春節前的可能易塞車路段，以及車流增加時段、方向，發現從春節前一個月起，市區主要幹道的中山北路、民生東路、快速道路的堤頂大道（樂群至基湖段）、麥帥一橋車速就會開始下降。
值得注意的是，隨著春節接近，從前二週起市區車速的下降幅度會更大，具體塞車時段部分，則將提前於下午二時至晚間八時之間較為壅塞。
市民大道、光復南路、忠孝東路易塞
交工處細部分析則指出，下週起預估新增的塞車路段，市民大道往西（承德路至中山北路段）於下午四時至晚間七時、市民大道往東（松江路至建國北路段）於晚間六時過後、光復南路往南（市民大道至忠孝東路段）於下午三時過後、忠孝東路往西（中山北路至林森路段）下午六時至晚間八時間、忠孝東路往東（逸仙路至基隆路段）下午四時過後，都是容易塞車的路段。