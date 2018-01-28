〈台北都會〉上半年推台北卡3.0 功能整合到手機

2018-01-28

落後桃園 上路初期特殊卡無法行動化

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市兒童數位學生證專卡近日上線，加上愛心卡、敬老卡等，讓台北市民所持有的卡種更加琳瑯滿目。儘管如此，台北市民卡不僅發卡數量僅十五％，遠落後於桃園市，甚至桃園市民卡還率先與悠遊卡公司合作，推出可用手機取代服務功能的行動市民卡。面對進度落後，台北市資訊局表示，台北卡「三．○」預計今年上半年推出，第一階段也會把愛心卡、敬老卡與兒童卡等特殊補助卡種以外的實體卡功能都整合於手機上。

桃園卡發行98萬張 提供店家消費優惠

台北卡從二○一四年十月上路以來，截至去年總會員數僅約四十二萬人，相較全市二百六十八萬總人口，佔比僅十五％，發卡率長年不彰，推廣成效更遠不及發卡量已達九十八萬張的桃園市民卡，且桃園卡還先和悠遊卡完成整合，讓具有ＮＦＣ功能的安卓手機用戶，可將電信卡片透過ＡＰＰ進行線上轉換，升級可憑手機使用服務的行動市民卡。

台北會員僅42萬 場館優惠民眾無感

反觀知名度不高的台北卡，儘管各區公所、聯合醫院就能辦卡，也同樣具備悠遊卡功能，號稱是整合台北市各式悠遊卡證，達到一卡多用，並享有集點活動、場館優惠的多功能票證。但對比桃園卡可繳交一二○項政府規費與停車費，還有超過萊爾富、王品、肯德基等知名連鎖業者，共八百家特約商店，可提供消費優惠，而台北市民卡的台北故事館免費參觀、當代藝術館門票九折、動物園限小學生免費入場等優惠，反而讓民眾無感。

面對推廣成效差距，資訊局表示，「三．○」版本的台北卡今年上半年也會推出，讓實體的具名台北卡可繼承上去，同樣是透過電信卡的ＳＩＭ卡，先讓安卓ＮＦＣ手機可跟上行動市民卡的腳步，台北卡現有的服務，都可整合到手機上使用。

但資訊局也說，愛心卡、敬老卡、兒童卡，這三種市府投入補助款給予實際金流補貼的特殊卡種，受限於悠遊卡架構，且涉及補助款項的金流，在「三．○」上線初期，還是得先使用實體卡，完全行動化還需要時間。至於服務及優惠範圍，資訊局表示，台北卡強調的是多功能的服務整合，如何提供民眾更好的服務，會持續努力。