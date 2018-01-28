〈台北都會〉金門大學名譽校長楊忠禮追思會 家族感動出席

2018-01-28

〔記者吳正庭／金門報導〕國立金門大學昨天為已故的名譽校長、馬來西亞丹斯里拿督斯里楊忠禮博士舉辦追思會，前副總統蕭萬長、立委王金平等人到場表達哀思，楊忠禮家族由長子楊肅斌率領，專程從馬來西亞飛抵金門；楊肅斌表示，感謝金門各界舉辦父親的紀念音樂會、追思會，每年都會再回來。

王金平致詞時揭露說，他兩次與前總統馬英九「交手」，都有楊忠禮在旁陪伴、關懷，患難見真情的情與義，令他難忘也無法償還。

王金平說，二○○八年，楊忠禮希望台灣有平順的政黨輪替，勸他對馬英九展示「斯文退讓」，楊忠禮的循循善誘讓他上了一課，有如「聽君一席話、勝讀十年書」。

王金平表示，二○一三年九月六日和家人到馬來西亞為女兒補辦婚禮，楊忠禮邀請他到小島度假，台灣正好發生他一生中最突兀事件，馬英九趁他不在台灣，要撤銷他的黨籍、進而失去不分區立委資格，引發政壇所謂的「九月政爭」；王金平說，他當時在女兒的大喜中驟遭橫逆，幸好有楊忠禮陪在身旁對他關心、安慰及所有協助，至今讓他無法忘懷。

蕭萬長表示，他在一九六九年於外交部駐吉隆坡總領事館任職時，就認識這位白手起家的台籍傑出企業家，熱心公益與僑務、回饋鄉里的精神長存人心，是金門之光也是金門人的驕傲。

楊忠禮是金門籍，家族從二○○五年就陸續捐款給金門大學，總計已六千多萬元，他也引薦鴻海董事長郭台銘捐出價值三千多萬元的電腦。金門大學表示，「丹斯里拿督斯里」是馬來西亞聯邦榮譽制度的封銜，由馬國最高元首冊封的終身榮譽，「拿督斯里」比大眾熟知的「拿督」位階更高，楊忠禮也曾獲得馬英九頒授四等景星勳章。