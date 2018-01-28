〈北部〉花蓮「檢察長宿舍」古蹟修復 3月完工

2018-01-28

〔記者王峻祺／花蓮報導〕具有八十二年歷史的花蓮縣定古蹟「檢察長宿舍」，歷經四年研究調查及規劃設計，去年元月起按照傳統工法進行修復，目前主體結構已趨完工，將進入最後收尾階段，預計三月就能重現昔日檢察長的宿舍原貌，還原率可達九成。

花蓮縣定古蹟檢察長宿舍修復工程經費約二千多萬元，比照傳統工法修補，降低建築體危害，更強化日式建築防水、防蟲功能，工地負責人沈亦琦強調，工程歷經一年施工進度已達八成，過程更多次比對歷史資料，有信心還原九成原貌，再現當年初建英姿。

「修復師傅宛如柯南！」沈亦琦說，修復過程最困難的就是前期的研究調查，閒置的檢察長宿舍不少設備遭竊，窗戶、柱子皆不見蹤影，師傅就像偵探柯南，在有限的痕跡中考察，搭配文獻資料設計規劃，盡可能還原建築體的原有樣貌。

她說，修復過程完全按照傳統工法，就連打上的漆料都很講究，力求天然，所有壁面都打上三層石灰，第一層還摻有稻穀，以達壁面保暖、隔音的效果，原杉木也改用更堅固的檜木，並打上菜籽油，取代已禁用的桐油，還與礦物性色粉混合出調和物，增加木材油脂含量，除能抵抗紫外線，也可防止木材開裂。

位在花蓮市三民街與節約街口的花蓮縣定古蹟「檢察長宿舍」，屬高等官第二種宿舍，為日西合併的折衷式住宅，民國廿五年落成啟用，九十七年由縣府指定為縣定古蹟，一○一年獲文化局、花東基金挹注修復。