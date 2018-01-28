〈北部〉《宜蘭》國寶畫家藍蔭鼎畫作 「滴翠」 典藏34年首亮相

2018-01-28

文化局鎮館之寶

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭美術館昨天辦理「詩意凝視－宜蘭美術館典藏」特展，宜蘭縣文化局鎮館之寶「滴翠」，典藏三十四年後「重見天日」；「滴翠」是已故世界十大水彩畫家藍蔭鼎代表作，市價超過千萬元，歷經一番曲折才順利被保存下來。

市價超過千萬元

出身宜蘭羅東的藍蔭鼎，受日本水彩畫名家石川欽一郎賞識拜於其門下，以旁聽生身分赴日進修，六十歲被日內瓦國際藝術年鑑推薦為世界二十五位傑出藝術家，六十九歲獲歐洲藝術評論學會及美國藝術評論學會，選為第一屆世界十大水彩畫家，除了畫作，在文學寫作也頗有成就，有「左手拿畫筆，右手寫文章」的美譽。

一九０三年出生的藍蔭鼎，以水彩畫聞名，他的作品在拍賣市場上動輒有數十萬，或超過百萬元的成交價，「滴翠」是他五十幾歲時的創作，被視為水彩畫鼎盛期的代表作之一。

「滴翠」作品長七十四公分、高五十二公分，原本存放於宜蘭縣議會議長室，宜蘭縣籍藝術大老陳忠藏在議會初見這幅畫作，向當時議長陳進富建議，議長室人多，宜蘭濕氣重，保存不易，建議交給專責單位珍藏，一九八四年由宜蘭縣文化局典藏，成為局內唯一藍蔭鼎畫作，晉升為鎮館之寶，從此未公開展示。

藍蔭鼎是宜蘭早期國寶級畫家，作品備受肯定，「滴翠」畫的是宜蘭農村風情，充分展現藍蔭鼎水彩畫風格與特色，文化局長李志勇說，典藏工作需要長期性策略，有些典藏品平時難得一見，希望藉由這次展覽，讓各界有機會一睹大師畫作，活動將展至三月十八日。