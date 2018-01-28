〈北部〉花蓮區漁會新大樓 恐成爛尾樓

2018-01-28

原訂去年10月完工

〔記者游太郎、王峻祺／花蓮報導〕花蓮區漁會新大樓工程，原訂於去年十月完工，傳出疑因包商不堪虧損無法負荷，停工已近半年，漁民及附近商家擔心像台北大巨蛋一樣，停工遙遙無期，要求相關單位出面協助解決，以免成為爛尾樓。

縣府農業處表示，目前僅知漁會和包商之間溝通不良，監造出了問題，何時能完工？縣府還在了解中。

硬體工程進度不到八成

花蓮區漁會大樓自民國卅六年啟用，因鋼筋裸露、結構體安全堪虞，被視為危樓多年，一百零四年七月拆除改建，原訂去年十月底外部硬體工程完工，但迄今進度不到八成，且停工已近半年，漁會附近商家表示，新大樓完工遙遙無期，拍賣場也停擺多時，影響商家生意及消費者購買意願，據傳是漁會幹部和包商喬不攏，導致停工迄今。

縣府：傳漁會包商鬧解約

縣府農業處表示，有聽說漁會和包商因為設計監造有意見，包商索性停工，聽說雙方要解約，問題到底出在那裡？縣府正深入了解中，也已向漁業署通報；縣府也擔心外部的硬體工程出問題，影響未來的內部設計、裝修及經費申請。

農業處說，漁會新大樓工程，漁業署硬體補助三千七百五十萬元、花蓮縣政府補助一千萬元，其餘費用約二百五十萬則由漁會負責，未來內部裝修將另案申請，現在搞成這樣，漁業署是否會再補助？縣府也沒有把握。

漁會：包商建材規格不符

花蓮區漁會代理總幹事洪銘芳說，漁會大樓建造過程，因廠商提供的建材、水泥及電梯等材料，不符合當初簽約的建造規格，才不敢貿然施工，目前已要求廠商依照契約標單進行施作，預計今年年底可望完工。

漁會推廣暨觀光休閒股主任葛迎昕說，站在漁會立場，當然希望盡早完工，已接獲許多漁民、攤商抱怨，但漁會仍必須要求廠商按照契約走，才能進入後續的驗收程序。

他說，漁會大樓一樓將作為漁貨拍賣市場、二樓是漁會辦公室，三樓則為漁民活動中心、大禮堂，啟用後將配合縣政府的漁港計畫，協助原廣場前攤商移轉至向日廣場，結合賞鯨碼頭區域，串聯成一個完整的觀光遊憩商圈。

包商低調 不願表示意見

包商則相當低調，針對和漁會間溝通是否出了問題？不願表示意見。