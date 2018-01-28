〈北部〉慈悲心濟貧10年 白沙屯媽祖婆網站義工不嫌累

2018-01-28

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕義工組織苗栗縣白沙屯媽祖婆網站舉辦「慈悲媽祖心．濟弱扶傾．獻真情」活動，今年邁入第十年，幫助許多窮苦待援的弱勢民眾，站長駱調彬昨天帶領義工，發放民生物資，並視每戶情況發放五千到兩萬元不等的關懷金，散播媽祖婆的慈悲心。

站長率義工 發放救濟物資

駱調彬指出，濟弱扶傾援助對象有單親兒童、隔代教養，無能力就學、生活貧困者、低學歷無適當技能及獨居老人等；十年來，救助範圍也從起初的白沙屯地區（苗栗縣通霄鎮白東里、白西里、內島里）一帶，擴大到通霄鎮、苑裡鎮、後龍鎮及台中市大甲區等地。

駱調彬與義工們，昨天上午把一箱箱物資發放給弱勢戶，眾人忙到傍晚才結束，不過，大家都不嫌累，都說「能夠實踐對媽祖婆慈悲的信仰，就滿足了！」

發掘弱勢戶 各界協助改善

在駱調彬等義工努力下，也發掘出許多藏在社會角落的弱勢族群，包括苑裡鎮玉田里有戶人家男主人因精神障礙住院，三個十二歲以下的兒女，都領有身心障礙手冊，僅四十五歲的女主人正常，母子四人吃喝拉撒睡都窩在三坪大的房間，透過站方拋磚引玉，喚起社會關心。

另，苑裡鎮苑港里也有一名老翁帶著兩名就讀國小的孫子，窩在保安林地廢棄房子，透過站方關懷披露，獲得社會各界協助，改善爺孫的生活環境，發揚人性光輝。