〈北部〉新湖口公學校講堂 竹縣公告縣定古蹟

2018-01-28

有80年歷史 現為新湖國小小禮堂

〔記者廖雪茹／湖口報導〕新竹縣新添一處古蹟！擁有約八十年歷史的湖口鄉新湖國小「小禮堂」，為日治時期「新湖口公學校」講堂，具歷史意義，並與周圍老樹構成美麗景觀。經古蹟歷史建築審議會審議，認定具文化資產價值，縣府文化局元月初已公告為縣定古蹟。

新竹縣文化局表示，針對縣內五十年以上建築物進行盤點調查，其中位在新湖國小校園的新湖口公學校講堂，建於一九三八年，由湖口庄民集資設立，不僅供學生受教育，也做為湖口庄公共集會場所。

新湖國小總務處事務組長徐建榮表示，小禮堂的存在，讓後人了解在地日治時期的時空背景。每週二教師晨會、研習、家長會、學生集體實作課程或展覽等大型活動，都在寬敞的小禮堂進行，使用率高。

磚造建築 僅木造講台蟲蛀嚴重

文化局調查，講堂為磚造建築、大跨距木構架屋頂。具比例協調性，南北兩側與西側，共設置十三扇木造窗和五道門，窗戶保留日治時期的作法，為上下推拉窗，上方做小氣窗，採光好，且防雨又通風。

徐建榮說，小禮堂建築外牆表面看似水泥，卻是一種特殊設計；矮牆基座則是水泥和抿石子結構，四周遍植三十多株龍柏。

徐建榮說，小禮堂結構良好，僅木造講台被蟲蛀較為嚴重，學校將提出整建計畫修繕。

文化局長張宜真表示，新湖口公學校講堂具有湖口地區朝向新興城鎮發展的象徵性意義，為新竹縣少數留存的日治時期學校講堂，形式外觀表現興建當時的現代化風格，且建築與老樹共構，具歷史與環境美學教育意義，經古蹟歷史建築審議會審議，認定深具文化資產價值，公告成為新竹縣第廿四處縣定古蹟。