〈北部〉白袍雕刻手梁成福 「道德經」桃園首展

2018-01-28

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府文化局即起至二月廿四日止，在文化局大廳展出梁成福．李元慶「道德經」瓷刻展，作品由李元慶手工書寫、梁成福逐字刀刻後，結合「台華窯」高溫燒製技術而成，一共五二八四字、全長廿公尺的道德經瓷刻，三方合作歷時兩年才完成，是全台首件大型瓷刻裝置藝術。

與書畫家李元慶攜手創作

梁成福在龍潭區行醫逾卅年，是知名的藝術家醫師，他一手拿聽診器看診、一手拿刻刀，醫病之餘就在診所後方的工作室刻字，無師自通的他表示，靠著在醫學院學習的用刀技術，轉拿起刻筆一邊創作、一邊精進雕刻技術；書畫家李元慶擅長圓朱文等篆刻文，與梁成福合作無間，他寫字、梁接力雕刻，李元慶笑稱「時常被梁拿刀追著跑」。

心經曾受邀至羅浮宮展出

梁成福、李元慶十年前在新北鶯歌的展覽中結緣，此後便開始合作，至今已完成五十萬字、上千幅瓷刻，除了「金剛經」、「大悲咒」和「心經」，連西方的「聖經」以及流行歌曲「雨夜花」、「青花瓷」也是刀筆下的作品，其中「心經」作品還曾受邀至法國羅浮宮展出。

此次展出的「道德經」瓷刻，由廿三片見方瓷片組成、總長廿公尺，先以自運隸書毛筆書寫在瓷土素坯上，再以鋼刀手工一筆一刀刻製，經一二八○度高溫燒製而成，全件作品以黑色細顆粒石頭釉為底，與雕刻出的白色瓷土黑白相映，展現道德經蘊含的質樸精神，同時還有六件「大悲咒」作品，都是全台首展。