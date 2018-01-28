〈中部〉企業捐百棵樹 響應中市府百萬棵植樹

2018-01-28

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府力推百萬棵植樹計畫，獲得各界響應，包括霧峰高爾夫球場、味丹企業等，昨在水湳智慧城的中央公園捐贈近百株樹。市長林佳龍說，台中是一座綠意盎然的城市，中央公園更會是台中的新地標，希望更多人一起來種樹。

市府指出，這次中央公園贈樹活動中，包括黃連木、流蘇樹、烏心石、光臘樹、樟樹及楓香等，均為直徑十公分以上的原生優型樹種，盼透過植樹吸引蝴蝶、蜜蜂與鳥類等生物棲息，同時也能達到防揚塵效果。

昨在水湳智慧城中央公園植樹

昨天贈樹記者會，除林佳龍及市府建設局長黃玉霖外，捐贈代表霧峰高爾夫球場董事長廖紫岑、味丹文教基金會董事長楊正等人也到場，共同見證樹木在中央公園裡落地生根，並期許全民響應植樹活動，將台中打造為綠色花園城市。

林佳龍說，水湳智慧城是全球少有可完整發展智慧城市的地方，更兼具低碳及創新的特色，二五四公頃土地中，三成做為中央公園，並以種樹為主軸，真正透過大自然的力量，讓台中成為綠色城市，亦展現台中人期盼擁有「藍天、綠地、好風景」的價值觀。

廖紫岑感謝市府給企業機會為環境貢獻心力，讓企業透過贈樹善盡並彰顯社會責任；楊正肯定市長林佳龍在環保、減碳等相關推動，未來也將跟隨市長的腳步，打造台中成為花園城市。