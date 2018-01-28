〈中部〉「長青學苑倍增」 今年預計達到750班

2018-01-28

讓老人多活動 減緩失能失智

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為讓老人多活動多動腦，社會局推出「長青學苑倍增計畫」，今年預計達到七五○班，甚至上看一千班；而區公所較了解基層，社會局今年更將長青學苑的開辦交給區公所處理，烏日公所即從去年的兩班，增加到十五至廿班。

目前已600多班 今年再開近150班

台中市的老人已達卅二萬，老人年年增加，為達到「七二一」的目標，社會局力推「長青學苑倍增計畫」，目前已有六百多班，編列經費從去年三千七百萬增加到今年六千三百多萬，今年目標是達到七五○班，長期要衝到一千班。

社會局長呂建德表示，「多一個長青學苑，可減少開一家安養院」，因此推動「七二一」預防醫學、健康促進等觀念，就是七成長輩能走進社區，二成輕度失能長輩透過快樂學堂、元氣學堂減緩失能失智，一成需要長照安養的長輩，可以得到最好的照顧。

課程開辦 下放各區公所決定

過去社會局與公所合作廣辦長青學苑，全市共有廿九個長青學苑，但曾發生老人為了搶上熱門的歌唱班而發生爭執，因此社會局認為，區公所接近基層，較了解長者的需求，今年起由區公所開辦長青學苑，讓區公所決定開幾班，開什麼課程。

以烏日區而言，目前人口數約七萬四千多人，老人約有八千多人，公所今年針對長青學苑的課程，將開辦十五至廿班，希望每一里至少開一至二班，讓長者可就近上課。

烏日區長林峰輝表示，過去公所只開辦兩班，而烏日區相當大，長者要到公所上課實在太遠，但受經費所限，也沒有能力開辦太多的班，只能交由較有能力的社區自行開班。

林峰輝說，今年社會局有補助，讓公所有能力開班，因此將從三月起開班，且增加到十五至廿班，將開辦歌唱班、桌遊班、舞蹈班等，要讓老人家多動，更有活力，健康快樂。