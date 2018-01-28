〈中部〉卡哇伊！ 回收廢鐵變鐵桶娃娃

2018-01-28

〔記者陳冠備／埔鹽報導〕在彰化縣埔鹽鄉經營書局三十年的黃啟濠，兩年前在電視上看到被颱風吹歪的「歪腰郵筒」，竟能成為觀光景點，覺得不可思議，自己也突發奇想，跑到回收場撿拾破鐵桶、臉盆等廢棄五金組合成一對鐵桶娃娃，並彩繪頗富童趣的表情，結果大受歡迎，受到不少業者邀約創作，二年來他已經生產一百多座鐵桶娃娃，意外走出一條創藝路。

黃啟濠表示，兩年前家中有對破鐵桶正愁要如何丟棄，看到「歪腰郵筒」的報導後認為只要加以改造，廢鐵桶也能大受歡迎，於是到朋友家的五金工廠討不要的廢五金，又到資源回收場找到兩個臉盆等物品，經過焊接、油漆彩繪等製作成鐵桶娃娃。他興奮的將作品po上臉書，經營咖啡店的朋友希望也幫他打造一對鐵桶娃娃吸客，結果一傳十，十傳百，至今邀約不斷。

黃啟濠說，鐵桶娃娃的創意多半是來自小時候的對鄉間農村的回憶，所以娃娃臉譜都富含童趣，甚至有些會融入廟宇神像的表情，平均製作一對鐵桶娃娃，從發想到撿拾廢棄五金、焊接、彩繪等過程需半個月時間，遇瓶頸時，就會騎腳踏車到鹿港老街找靈感。

創作鐵桶娃娃單純是想廢物利用，黃啟濠說，無心插柳的「創藝路」讓廢五金變黃金，所以希望將廢物再利用的方法，推廣到各學校與社區，一起創作更多無限可能的鐵桶娃娃。