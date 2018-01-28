〈中部〉投市彰南路三段400巷 也是華陽路1157巷

2018-01-28

一路兩名 居民自己決定

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市彰南路三段四百巷及華陽路一一五七巷在哪裡？郵差差點也被考倒！原來這是同一條路，只是街頭與街尾名稱有所差別。南投市戶政事務所強調，「一路兩名」的奇景，不是擺烏龍，而是由居民自行決定路名，呈現「人民當家」之民主可貴的一面。

南投市區與國道三號聯繫要道華陽路新建完工啟用後，雖然帶給民眾更加便捷的交通，但因原先屬於「無尾巷」的彰南路三段四百巷，只能從「街頭」彰南路進出，如今被打通後，「街尾」可銜接華陽路，是否維持原路名或要改路名，牽動門牌號碼編列作業。

街頭街尾 出現不同門牌

南投市戶政事務所主任賴雲清指出，目前法令對於民宅門牌號碼編列，採取民主、開放作法，由民眾自己做主決定之，經向居民說明、溝通後，「街尾」居民自決，才出現同一條路卻有兩種不同門牌號碼的情形。

由於彰南路三段四百巷長達一、二公里，位於「街尾」新建的房屋，多半選擇以華陽路一一五七巷為住家住址，以利郵差投遞信件及與親友聯繫，至於屋齡較久的居民，擔心門牌號碼變更後，包括身分證、土地權狀等各項資料也要變更，大多數仍選擇使用原先住址。

不過，南投市戶政事務所表示，民眾住家緊鄰兩條巷道以上，若有其需求也可隨時提出住址變更申請，該所基於為民服務精神，也絕對會全力配合。