〈中部〉彰市汙水下水道工程 賴清德力挺

2018-01-28

強調︰彰縣提多少計畫 政院就支持多少

〔記者劉曉欣、湯世名／彰化報導〕行政院長賴清德昨天視察斥資一○二億元的彰化市汙水下水道工程進度時，除了勉勵彰化縣政府執政團隊及業者，建構安全及永續發展的水資源再利用環境，並對於縣長魏明谷與各界共同爭取支持彰化市汙水下水道這項「看不到的建設」予以肯定，未來彰化縣鹿港、和美、員林的經費爭取，行政院除了大力支持，只要符合條件，「彰化縣提多少計畫，行政院就支持多少計畫。」

魏明谷在簡報時表示，目前縣府正辦理第一期下水道工程，目前實際進度近四十四％，超前十一點一七％，在品質及交通兼顧下，管網工程以一○九年七月提前完工為目標，並於水資源回收中心第一期建設完成後配合用戶接管工程，屆時可使水資源回收中心運轉。

依縣府估計，第一期啟用後，每天平均可處理一萬五千噸廢污水，全期（四期）工程預計一二三年完工。彰化市這座污水處理廠，也是繼二林鎮之後，全縣設立的第二座。

肯定這項看不到的建設 讚為政治家的良心

賴清德致詞表示，汙水下水道是現代都市代表性的建設，這也是政治家的良心，做這項建設彰化縣民不一定看得到。前瞻基礎建設其中一項就是水環境，水環境就是治水、淨水、清水，魏明谷提出許多治水計畫，中央都會支持。他這次來彰化就是要落實蔡英文總統前瞻基礎建設計畫與長照2.0兩大重大政策，彰化縣執行得很好，他回去之後會向總統報告。行政院除了彰化市鐵路高架化、台七十六線延伸線等重大建設，縣府和鄉鎮市公所提出的計畫，行政院也會列案追蹤、支持。

賴清德昨天稍早先到鹿港天后宮參拜，他強調，行政院核定「鹿港國家歷史風景區」計畫的重要性，因為鹿港具有歷史地位，由「國家力量」來與縣府、鎮公所合作，讓鹿港變成國家風景區，鹿港天后宮也將是台灣的信仰中心。

賴清德隨後參訪彰化縣第一間日照中心「老五老學堂」，開心與老人一起互動；賴清德指出，彰化縣推動長照2.0計畫，很實在又兼具創意，從衛福部核定給彰化縣相關經費由去年五億多元提升到十六億元就可以看得出來。