〈中部〉茂谷柑豐收 價格降二至三成

2018-01-28

〔記者黃淑莉、詹士弘／雲林報導〕茂谷柑進入產季，根據農糧署統計今年產量增加近兩成，有果農降價銷售，為促銷茂谷柑，雲林縣府啟動多方向行銷，日前到立法院行銷，今天將到國道三號清水服務區促銷。

雲林縣府農業處長林慧如指出，農糧署統計全國茂谷柑栽種面積約一千六百公頃，雲林有四百三十公頃，因去年沒有颱風，全國產量增加約近兩成。

古坑果農許慶益表示，栽種面積增加，加上去年沒颱風、氣候穩定，全國大豐收，往年平地一分地收成五千至八千台斤，今年爆增至上萬台斤，產量增加二至三成。

林慧如說，去年十二月中後冷氣團、寒流接續報到，首當其衝就是被民眾視為「寒性」水果的柑橘類，包括橘子、柳丁銷售情況受阻，茂谷柑也受波及，大盤商收購量減少，果農憂心沖沖。

古坑多位果農指出，產量增、買氣冷清，擔心賣不完，降價二至三成。

林慧如表示，縣府已啟動多元促銷措施，包括請國軍協助、到外縣市辦促銷會，縣長李進勇在前天工策會尾牙活動時，特別拜託縣內企業多多採購送禮，另農業處也拜訪轄內飯店業者選購茂谷當迎賓禮物。

斗六市公所一連三天舉辦茂谷柑節活動，昨天邀請環球科技大學時尚造型設計系走秀，茂谷柑公主就像剝開後的茂谷柑外皮，讓人印象深刻；幼兒園的小朋友也以茂谷柑為發想，穿搭出具創意又時髦的造型，扮相「卡哇依」。

林慧如還提供一個冬天吃茂谷的小祕方，把整顆茂谷放入微波三十秒或是用熱水隔水加熱一下，吃起來爽口且營養成分不流失。