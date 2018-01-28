〈中部〉生態公園將放養 逐鹿社區要有鹿了

2018-01-28

〔記者曾迺強、蔡宗勳／嘉縣報導〕交通部觀光局阿里山國家風景區管理處引進四頭梅花幼鹿，圈養在嘉義縣番路鄉觸口遊客中心後方的鹿園，經過三週馴養，適應良好，阿管處在鹿園旁，與轆子腳永久屋逐鹿社區接壤處，整建一座小型生態公園，將觀察梅花鹿與人群互動情況，擇日放養到生態公園，讓遊客到逐鹿社區能真的看到鹿。

四頭幼鹿為一公三母，年齡六至八個月間，個性溫馴，阿管處委託曾受中華民國養鹿協會訓練的逐鹿社區居民湯正雄、莊國梁專職照養；湯正雄說，每天定時餵幼鹿俗稱「鹿仔樹」的構樹，牠們漸漸長大，模樣超萌且親近人、不怕生。

阿管處遊憩課長何駿驄表示，逐鹿社區周邊早年是鄒族人圍獵鹿群的地方，「逐鹿」鄒語名「veoveoana」，意為梅花鹿獵場，民國九十八年莫拉克風災造成山林變色，部分鄒族人遷居至縣府興建的逐鹿社區，社區巷道與族人興辦的市集都可見梅花鹿意象，卻無真正的鹿進駐，盼透過飼養梅花鹿，增加觀光亮點。

何駿驄說，小型生態公園內有涼亭、綠樹等，鹿群放養後，規劃遊客入內與梅花鹿近距離接觸互動，讓遊客到逐鹿社區不僅能看表演、品嘗鄒族美食，還增加親子共賞鹿群樂趣。

另，嘉縣鹿草鄉昔日因梅花鹿棲息而得名，因人類拓墾及狩獵鹿隻後鹿群逐漸消失，鄉長楊秀玉積極規劃養鹿，獲鄉親陳富州捐助，在公所後方興建鹿園，養三頭約一歲的梅花鹿，昨由縣長張花冠、楊秀玉等人揭幕開放，鄉親看到小鹿輕抬小腳跺步慢行，除直呼可愛，也開心地說「鹿草終於有鹿了」。

楊秀玉表示，梅花鹿進駐後，鹿草成為名副其實鹿的故鄉，鹿園是新景點，也可提供教學，寓教於樂，讓大家知道鹿草歷史沿革和名稱由來，公所即起為小鹿徵名，歡迎民眾提供意見。