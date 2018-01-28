〈中部〉雲林溪掀蓋 蔡英文︰台灣新亮點

2018-01-28

視查工程表示 中央會做雲林後盾

〔記者詹士弘／雲林報導〕總統蔡英文昨天至雲林視查雲林溪掀蓋工程，縣長李進勇爭取掀蓋工程後續十幾億元的水質淨化經費；蔡總統表示，中央會做雲林的後盾，一起解決問題。

李進勇表示，雲林溪掀蓋工程已見初步成效，但水還是髒的，甚至有臭味，希望藉由前瞻計畫爭取環保署十一億元經費，展開雲林溪礫間及截流工程，截流斗六水資源回收中心到社口重劃段的民生污水，以改善河川的水質，將溪水由目前的中度污染改善到輕度污染，讓居民有優質的河岸空間。

蔡總統說，溪水有味道，需要後續污水截流、河川淨化工作，中央會透過前瞻計畫來協助縣政府，她看到被點名要幫忙出錢的中央機關官員都在點頭，看來經費應該沒什麼問題，希望工程越快完成越好，讓斗六鄉親在休閒的時候可以到這裡走走，這不只是雲林的新景點，也會是台灣的新亮點。

「雲林有很多事情可以拿出來與全台灣人分享。」蔡總統表示，雲林是台灣農業首都，農業產值連續三年都超過七百億元，農產品品質也在提升，台灣香蕉去年第一次打入中東杜拜市場，就是出自雲林的「黃金蕉」。

蔡總統指出，雲林的綠能建設已吸引近四千億元的外商投資，台西綠能計畫具有標竿性，台西的新能源計畫中央政府要盡全力協助順利、很快到位；剛來過雲林的行政院長賴清德也告訴她，雲林的長照做得很好，每個鄉鎮都設有長青食堂，拓展速度也是全國數一數二。

拆祥瑞大樓 讚李進勇有能力魄力

「一個政策的成敗不只要看中央的規劃，更要看地方政府的執行力。」蔡總統說，李縣長解決很多以前留下來的問題，如台灣九二一地震僅存的危樓─祥瑞大樓，最近也要展開拆除作業，展現出解決問題的能力與魄力。

蔡總統強調，雲林在前縣長蘇治芬努力下生態及建設改變很多，李縣長一棒接一棒，在治水、農業創新、轉型或長照做出口碑及特色，她見證雲林溪的改造，雲林真的不一樣，中央會做雲林的後盾，一起解決問題，讓農業綠能雙首都，成為台灣的綠色黃金。