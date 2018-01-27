〈南部〉南市議員提名 民進黨將提報36席

2018-01-27

第一選區提三席 議長：決議很奇怪

〔記者邱灝唐、楊金城／台南報導〕民進黨台南市黨部執委會決議下屆（第三屆）市議員十一個選區的提名席次，總計提名卅六席，將提報中央黨部核定，原住民議員的提名席次則由中央黨部決議；昨天公布後引發部分選區參選人不滿，直指派系暗中運作，連議長賴美惠對第一選區提名三席也說：「很奇怪的決議。」

執委會前天開會時，第二選區（北門、學甲、將軍、七股、佳里、西港）、第五選區（善化、安定、新市、山上、新化）、第七選區（永康區）、第九選區（南區、安平區）提名幾席出現分歧，執委分為提名三席及四席兩派，最後採無記名秘密投票決議，並以十比五票數決議各提名四席（皆含婦女保障一席）。

第二選區提四席 議員憂心同志相殺

第二選區現任議員侯澄財、蔡蘇秋金不滿地說，第二選區被開除黨籍的議員陳朝來和蔡秋蘭都深具地方實力，民進黨在第二選區根本沒有提名四席的空間，提四席只會讓同志「相殺」。

爭取提名參選第二選區的台南市觀光旅遊局前局長陳俊安，也對提名四席表示遺憾，他和蔡蘇秋金、侯澄財出席執委會時表明反對提名四席，但無力回天。

執委會對第一選區（新營、鹽水、柳營、白河、後壁、東山）決議提名三席雖無爭論，但有可能交棒給兒子參選的議長賴美惠說，第一選區本屆提名四席，中央黨部建議下屆提名布局是四席，執委會卻通過提名三席，「很奇怪的決議」。

議員林宜瑾表示，民進黨本屆在永康新市選區應選八席才提名三席，下屆永康獨立成第七選區，應選席次僅剩七席，完全沒有提四席的空間；況且選區內還有時代力量、台聯黨等政黨分票，民進黨得票數難以當選四席議員，在可能落選的疑慮下，不利同黨同志聯合作戰，最後變成互相挖牆腳，儘管提四席有其野心和企圖，但還是要顧慮客觀現實。

議員呂維胤說，提三席或四席各有利弊，以往過半加一是為了確保席次過半，進而選出正、副議長，達成府會共治；儘管提四席會出現分票危機，還是樂觀其成，勇於接受挑戰。南區安平區議員參選人李啟維則說，依照民進黨上次在該選區的得票率，提四席有一搏的可能。

市黨部主委：只能尊重執委會決議

市黨部主委顏純左說，中央黨部原建議在第一、第三選區（麻豆、下營、六甲、官田、大內）各提名四席和三席，但執委會決議提名都各減一席。

顏純左不否認有參選陣營運作提名席次，他身為執委會議的主席，只能尊重執委會決議。提名席次將提報中執會核定，如要「翻案」，中執會必須有超過三分之二的委員不同意。