〈南部〉台灣詩人凃妙沂 獲孟加拉卡塔克文學獎

2018-01-27

〔記者蘇福男／高雄報導〕南台灣詩人、散文及小說家凃妙沂，長期投注族群與土地文學，近年來致力推動台文外譯工作，勇奪孟加拉2018卡塔克文學獎（Kathak Literary Award 2018），元月三十一日將代表台灣詩人領獎。

凃妙沂參與柴山自然保育運動十多年，目前是台灣文學國際交流工作室召集人、世界詩人運動組織成員，近年她出席國際詩歌節總是用台語朗讀，並用英語說明國際文學活動很少有機會聽到的台語，台語優美的音律常令外國詩人驚艷不已。

凃妙沂詩作曾獲南瀛文學獎現代詩首獎（2003）、台北文學獎（2005）、林榮三文學獎（2007）、打狗文學獎 （2007）、葉紅女性詩獎（2007） 、孟加拉卡塔克文學獎（Kathak Literary Award 2018），詩作被翻譯成英語、西班牙語、孟加拉語，著有漢英雙語詩集「腳的覺醒The Epiphany of feet」。

散文作品入選高雄縣中小學台灣文學讀本、靜宜大學閱讀文學讀本、幼獅青少年自然文學讀本「花紋樣的生命」、「岡山文選」，著有散文集「土地依然是花園」（2006）、台語詩集「心悶」（2016） ；2011年吳濁流文學獎小說正獎，府城文學獎散文類集結成冊正獎（2007）等。

世界詩人高峰會元月三十日至二月三日在達卡登場，頒獎典禮將於元月三十一日舉行，凃妙沂將親自前往領獎，她表示，將爭取台灣小說以後翻譯孟加拉語交流，讓世界看見台灣文學的繽紛。