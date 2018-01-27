〈南部〉民進黨議員擬提名37席 比本屆少2席

2018-01-27

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市黨部執委會決議，下屆議員建議提名卅七席、比本屆少提兩席，最終席次仍須由中央黨部審議核定；部分選區因是否保障婦女引發討論，經表決八比八、送中央裁決。

議會共66席 過半需34席以上

高市議會共六十六席、過半需卅四席以上，民進黨下屆預定提名卅七席（共十一選區、不含原民區），少提兩席分別在三民區、旗鼓鹽（旗津、鼓山、鹽埕），本屆三民原提五席、下屆預定提四席，旗鼓鹽原提三席、下屆預定提兩席。

執委說明，三民應選八席，本屆提五席有三席勝出，考量選情複雜決議減少一席；旗鼓鹽應選四席，本屆提三席有兩席上榜，經分析藍綠實力，決議提兩席。

各選區建議席次，一區（旗山地區）兩席、二區（路竹地區）兩席、三區（岡山地區）三席、四區（左楠）四席、五區（仁武等四區）四席、六區（旗鼓鹽）兩席、七區（三民）四席、八區（前新苓）三席、九區（鳳山）五席、十區（前鎮小港）五席、十一區（大寮林園）三席。

兩選區婦女保障爭議 送中央裁決

婦女保障爭議主要在林園與大寮、前新苓（前金、新興、苓雅等三區）兩選區，林園大寮應選四席含一席婦女保障，民進黨預計提三席，前新苓應選六席含一席婦女保障，民進黨也預計提三席。

兩區本屆提名初選階段都有二加一、亦即兩男一女，若初選階段僅一女參選，等於自動通過初選，引發同區男參選人質疑不公，執委會為此討論後動用表決，最終兩案並陳（無保障與二加一兩案）送中央裁決。

綠營人士認為，中央黨部對是否應有婦女保障應更明確規範，避免類似爭議再發生、影響團結。